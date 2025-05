Renovalo, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,035 euro. Rinnovato il CdA

Renovalo

(Teleborsa) - L'di(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha approvato ile deliberato la distribuzione di unper azione. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dall'11 giugno 2025, con stacco della cedola in data 9 giugno 2025. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata per il 10 giugno 2025.I soci hanno anche deliberato la, che sarà composto da 5 membri che resteranno in carica per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Sulla base dell'unica lista pervenuta dall'azionista GC Consulting S.r.l. e dalle risultanze delle votazioni, risultano eletti: Guerino Cilli (Presidente), Pierpaolo Michelangeli, Rossella David, Angelo Cilli, Paola Di Pasquale (Amministratore indipendente).L'assemblea ha anche deliberato di determinare unnetti annui per tutto l'organo amministrativo, comprensivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, conferendo all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per procedere alla ripartizione di detto monte compensi.