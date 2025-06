Radici Pietro, assemblea approva bilancio 2024 e nomina nuovo CdA

Radici Pietro Industries & Brands

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio civilistico e consolidato al 31/12/2024, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e nominato Palmiro Radici presidente del consiglio di amministrazione.I soci, inoltre, hanno deliberato di destinare il risultato di esercizio a riserva indisponibile ex art. 60, commi 7-bis e ss., d.l. n. 104/2020.L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di: determinare in 6 (sei) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027; nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica dal 2025 al 2027 con l’elezione di tutti i membri facenti parte dell’unica lista presentata dall’azionista Miro Radici Family of Companies titolare di complessive n. 6.094.494 azioni ordinarie, pari al 69,18% del capitale sociale della Società.Ilrisulta, quindi, così composto: Palmiro Radici, Marco Antonio Radici, Nicola Radici, Giuseppe Morettini, Giovanni Natali e Mario Porcaro.L’Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona dell’ing. Palmiro Radici, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027. Infine, l’Assemblea ha deliberato di stabilire in Euro 350.000,00 il compenso complessivo lordo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi del Consiglio medesimo.