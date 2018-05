Tesla apre una nuova fabbrica in Cina

Tesla

(Teleborsa) -Il colosso USA nella produzione di auto elettriche ha depositato lo scorso 10 maggio i documenti per la costituzione di una, denominata, capitalizzata per circa 100 milioni di yuan (pari a 15,8 milioni di dollari).. Tesla attualmente importa tutte le auto che vende in Cina dagli Stati Uniti, possedendo nel paese asiatico altre società che si occupano unicamente di ricerca e sviluppo.Musk, durante una call con gli analisti lo scorso 2 maggio, aveva già preannunciato l'apertura di una fabbrica in Cina., non essendo prevista una joint venture con partner locali.