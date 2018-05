Leonardo, via libera da assemblea a bilancio 2017 e dividendo

Leonardo

(Teleborsa) - Via libera dall'assemblea dial bilancio 2017 che si è chiuso conpari a 274 milioni di euro.I soci hanno anche approvato anche la distribuzione di un dividendo di 0,14 euro per azione che sarà posto in pagamento a decorrere dal 23 maggio 2018, con record date 22 maggio 2018, previo stacco cedola n. 9 in data 21 maggio 2018.L'Assemblea ha inoltre provveduto alladel nuovo, che rimarrà in carica per il triennio 2018-2020 e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. Il Collegio Sindacale risulta così composto:Riccardo Raul Bauer, Sara Fornasiero, Francesco Perrini, Leonardo Quagliata e Daniela Savi;: Marina Monassi e Luca Rossi.Gli(con il 84,96% del capitale rappresentato in Assemblea) in merito alla Relazione sulla Remunerazione e il Piano di Incentivazione a lungo termine per il management del Gruppo.La Società ha presentato agli, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2018, che svolge la funzione di Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.Significativa la partecipazione degli investitori istituzionali, prevalentemente esteri, pari a circa il 33% del capitale."Non siamo assolutamente preoccupati della situazione debitoria", ha spiegato l'amministratore delegato di Leonardo,, rispondendo a un azionista in assemblea. "Continueremo sulla strada di riduzione del debito", ha concluso.