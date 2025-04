Enervit, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,16 euro

Enervit

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale, ha approvato ild'Esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di unpari a 0,16 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), per ciascuna delle 17.800.000 azioni aventi diritto al dividendo, con messa in pagamento a partire dal 21 maggio 2025, con Record date 20 maggio 2025 e data stacco della cedola il 19 maggio 2025. Conferito l'incarico alla società di revisione KPMG per gli esercizi 2026-2034.