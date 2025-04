DEA, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,25 euro

Distribuzione Elettrica Adriatica

(Teleborsa) - L'di(DEA), operatore quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nel Centro e Nord Italia, ha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di unlordo pari a 0,25 euro per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione nel giorno di record date di detto dividendo, con data di stacco il 26 maggio 2025, come data di legittimazione (record date) il 27 maggio 2025 e come data di pagamento il 28 maggio 2025.