Forex, dollaro in rafforzamento si prepara a nuove strette

(Teleborsa) - Il dollaro statunitense si rafforza contro la maggior parte delle principali contro valute, e in particolare l', quest'ultimo messo sotto pressione dall', sui timori che il nuovo governo assumaLa moneta unica ha bucato al ribasso la soglia degli 1,18 dollari fino a raggiungere il minimo intraday a 1,175 dollari. Il primo livello di supporto è stimato a 1,1736.A spingere in avanti, invece, la valuta americana contribuisce il rafforzamento dell'outlook economico statunitense e dunque leda parte della Federal Reserve.Il biglietto verde recupera vantaggio anche nei confronti dellodopo che i dati sui prezzi al consumo in Giappone, hanno mostrato una inflazione ancora debole ed in discesa nel mese di aprile , oltre le attese del mercato. Il target del 2% fissato dalla Bank of Japan resta ben lontano e dunque appare sempre più improbabile l'avvio in tempi brevi della fase di rimozione dello stimolo monetario da parte della Banca centrale nipponica.Il cross usd/yen scambia a 110,94 e la prima area di resistenza è vista a 111,10.