IAG torna alla carica su Norwegian Air

Norwegian Air Shuttle

International Consolidated Airlines

(Teleborsa) -resta nelle mire di(IAG).La holding anglo-iberica di compagnie aeree avrebbe preparato unanorvegese dopo l' ultimo "no" di quest'ultimo Il gruppo di cui fanno parte British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling, che già possiede il 4,6% del capitale di Norwegian, avrebbe messoper ogni azione Norwegian, riporta il quotidiano spagnolo Expansion.Questa cifra rappresenta un premio del 32% rispetto al prezzo di chiusura registrato venerdì dai titoli della società scandinava.Da rilevare che venerdì scorso IAG aveva dichiarato di non voler procedere con altre offerte, nemmeno ostili.Impossibile rilevare la reazione del titolo in Borsa: il listino di Oslo, su cui è quotato, è infatti chiuso per festività.