Settore auto in corsa. HSBC indica "buy" su FCA

(Teleborsa) - Spunti in acquisto sul settore auto di Piazza Affari (FTSE IT Auto +0,66%) e in tutta Europa (DJ Stoxx Auto +1,07%).Tra i player del settore,(+1,50%) si colloca alla guida dei rialzi grazie al "buy" indicato dagli analisti di HSBC che hanno anche rivisto al rialzo il target price a 23 euro. Continua intanto l'attesa per la presentazione del piano a inizio giugno.Corre anche+0,66% seguita da+1,88%. Ferme sulle parità lee il titolo. Deboli gli scambi per-0,23%.