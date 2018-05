Regno Unito, in forte ripresa le vendite al dettaglio

(Teleborsa) -ed in ripresa dopo lo stop registrato a marzo.Secondo l'Office for National Statistics,espresse in volume, ossia in base alla quantità di merce acquistata,(rivisto da -1,2%).dal +1,3% di marzo (rivisto da +1,1%) e ben al di sopra del +0,1% indicato dal mercato., che escludono i carburanti,ed a fronte del +0,4% stimato dagli analisti.rispetto al +1,3% precedente (rivisto da +1,1%), meglio del +0,1% atteso.