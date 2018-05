Spagna alle elezioni? La sentenza Gurtel fa traballare Rajoy

(Teleborsa) - Situazione politica traballante in, con il governoin forse.Il principale alleato del premier spagnolo, il nuovo partito centrista, ha chiesto elezioni anticipate dopo la sentenzache ha condannato pesantemente per corruzione ilspagnolo. Il Tribunale supremo ha condannato l’ex tesoriere Luis Barcenas a 33 anni di carcere per corruzione, con il Partito costretto ad un risarcimento pari a 240 mila euro perché ritenuto "partecipante a titolo lucrativo".Il, guidato da, si è fatto promotore di unache se venisse approvata permetterebbe al capo dell'opposizione di formare un nuovo governo. "Nessuna democrazia può sopportare di avere un partito delinquente al governo", ha dichiarato Iglesias.Proprio per questo il segretario generale di Ciudadanos,, chiede elezioni anticipate, dichiarando che "la legislatura è finita", sperando di poter ottenere la maggioranza relativa andando al voto.