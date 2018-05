Codacons, in Italia tasse troppo alte per il costo del carburante

(Teleborsa) -. Lo denuncia il(Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) che, dall'elaborazione degli ultimi dati ufficiali dell'Unione,Per il prezzo del gasolio, preceduti solo dai Pesi Bassi, Danimarca e Grecia., crollando nella classifica Ue addirittura in 17esima posizione per il prezzo del gasolio senza tasse."Confrontando i listini dei carburanti, si scopre che un litro di benzina costa in Italia l'11,2% in più rispetto la media Ue, mentre per il gasolio si spende il 10,7% in più - e così per un pieno di benzina un automobilista italiano paga 8,15 euro in più rispetto agli altrieuropei (+7,25 euro il diesel)"., e di introdurre meccanismi anti-speculazione in grado di punire qualsiasi rialzo illecito dei listini".