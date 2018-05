Agricoltori in piazza per i debiti dello Stato

(Teleborsa) - Agricoltori italiani in piazza per ilL’allarme è stato lanciato da Asnacodi (Associazione dei Consorzi di Difesa) e Coldiretti davanti al Ministero delle Politiche Agricole in via XX Settembre 20 nella Capitale dove oggi, 30 maggio, sono giunti agricoltori proveniente da tutte le Regioni.Devono ancora- controllata dal Ministero delle Politiche Agricole - per gli anni 2015-2016-2017 per le polizze assicurative contro i danni causati dal maltempo."A questo si aggiunge lo spreco di soldi degli agricoltori che sono costretti a pagare decine di milioni di interessi passivi per anticipare i contributi attraverso i consorzi di difesa" denuncia l'Associazione.