Banca MPS

MutuiOnline

(Teleborsa) - Cambiamenti in vista nel paniere, quello delle società a media capitalizzazione., il tutto avverrà dopo la chiusura del mercato.Brilla il titolo della banca senese a Piazza Affari, mostrando un balzo del 5,41%, in un settore bancario in rimonta dopo le recenti perdite sulle tensioni per la crisi istituzionale . Positive anche le azioni MutuiOnline: +0,90%.