Enea, inaugurato a Portici il supercomputer più potente del Sud

(Teleborsa) - Inaugurato presso il Centro ricerchedi Portici (Napoli), il, l’e di assoluta rilevanza nell'intero panorama scientifico italiano grazie ad una capacità computazionale di(700TeraFlops).All'inaugurazione ha partecipato anche il professor Jack Dongarra dell’Università del Tennessee, tra i maggiori esperti mondiali di supercalcolo, oltre a primarie aziende italiane come, fornendo strumenti di simulazione e modellistica di ultima generazione a supporto delle attività di ricerca e sviluppo", sottolinea, responsabile della divisione ENEA Sviluppo Sistemi per Informatica e ICT., come creare modelli predittivi per lo studio del cambiamento climatico e previsioni dell’inquinamento dell’aria con un dettaglio territoriale molto accurato", prosegue, responsabile del laboratorio ENEA Infrastrutture per il Calcolo Scientifico.