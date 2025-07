Avio, ordini per 60 milioni di euro da MBDA in Francia

Avio

(Teleborsa) - Nell'ambito del contratto quadro già in essere con MBDA in Francia,ha firmato un ordine di produzione relativo allae relative superfici aerodinamiche per il sistema di difesa ASTER 30, per un controvalore di circaNell'ambito del medesimo contratto quadro, Avio ha inoltre siglato ordini, autonomi e non correlati, per un ammontare aggregato didi euro circa.Tutti gli ordini si svilupperanno mediamente su un, si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione."Queste operazioni consolidano ladi Avio e rafforzano ulteriormente la collaborazione con il gruppo MBDA", viene sottolineato.