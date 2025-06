Eni, l'Ad Descalzi al Financial Times: "Odio essere politicamente corretto"

Eni

(Teleborsa) - "Odio il, lo vedo come una costrizione, una barriera. È finto... Odio il mainstream". Lo ha dichiarato l'ad diin una lunga intervista al Financial Times. "Dici quello che dicono tutti, e se non lo fai non sei nel club giusto. Questo è un modo per restare fermi. Una scatola vuota, un concetto vuoto. Nella vita bisogna mettere tutto in discussione", ha spiegato Descalzi."Credo che ilsia un grande problema da risolvere. Ma se per affrontarlo la prima cosa che fai è cercare un nemico, allora credo che tu non voglia davvero risolverlo. Vuoi solo trovare un nemico", ha aggiunto. Descalzi ha raccontato di aver iniziato a riflettere seriamente sul cambiamento climatico dodici anni fa – prima dell’Accordo di Parigi del 2015 per cercare di limitare il riscaldamento globale e prima di diventare amministratore delegato – spinto non tanto dall’ma dall’Secondo il numero uno di Eni, laè stata "utilissima", perché ha obbligato l’azienda a reinventarsi, slegarsi dalle proprie radici e affrontare un futuro di calo delle entrate da. "Nella vita, devi soffrire per crescere. Devi cambiare pelle, muscoli, scheletro, ossa. Devi evolverti continuamente mentalmente per gestire te stesso, la tua squadra e il futuro della tua azienda", ha aggiunto.Il Financial Times ha sottolineato che mentre molti concorrenti optavano per fusioni, acquisizioni e tagli drastici ai costi, Descalzi ha seguito una strada diversa, potenziando la, commissionando un potente supercomputer e puntando su scienziati e ricercatori universitari. "Ci serviva una tecnologia proprietaria per il futuro", ha spiegato al giornalista della testata finanziaria, "volevo avere tutti gli strumenti in mano per poter essere flessibile – e capire come potermi sganciare da petrolio e gas".Sono stati inoltre messi in evidenza gli gli sforzi nell’, raddoppiati, mentre altri li riducevano. "In generale, le aziende energetiche non amano l’esplorazione perché il rischio è molto alto. In media, il 70-80% degli investimenti viene svalutato", ha spiegato. "Ma a me piace andare dove c’è meno concorrenza", ha aggiunto Descalzi.Il Financial Times ha poi sottolineato l'impegno di Eni di rimanere "fedele alla sua strategia" legata all', sottolineando l'azione del gruppo nell'accorpare i business più orientati al futuro, come le bioraffinerie, con asset che generassero cassa, come le stazioni di servizio. "Il risultato:ma al contempo redditizie, che hanno attratto l’interesse di fondi di private equity come KKR con valutazioni superiori alle aspettative", ha affermato la testata.