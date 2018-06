Accordo sperimentale sulle malattie brevi per i lavoratori Italpol

(Teleborsa) - L'azienda di vigilanza privataha siglato un accordo sperimentale con i sindacati Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl per i 140 dipendenti che svolgono attività ai controlli di sicurezza dell'. L'intesa, che sarà in vigore per un anno, prevede un premio di produzione di 300 euro (aggiuntivo rispetto a quello legati alla presenza previsto dal contratto provinciale) collegato al numero dei soli episodi di malattia breve (eventi fino a un massimo di tre giorni di durata).Qualora l'obiettivo della riduzione delle malattie brevi fosse centrato, si procederebbe anche ad un ulteriore incremento dell'importo del premio.. Una formula sperimentale che – secondo, direttore risorse umane di Italpol – si vorrebbe trasferire in altri scali dove l’azienda di vigilanza opera, tra questi. L'obiettivo è abbassare il tasso di assenteismo per malattia legata ad eventi brevi, ricorrendo a modalità diverse da quella che le associazioni datoriali hanno proposto al tavolo del rinnovo del contratto nazionale della vigilanza privata.