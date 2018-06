Openjobmetis acquista il 100% di Coverclip

Openjobmetis

(Teleborsa) -S.p.A. allarga il perimetro. L'Agenzia per il lavoro quotata al Mercato Azionario – segmento STAR – comunica di aver firmato il contratto definitivo per l’acquisto del 100% del capitale diad un prezzo pari a 1.000.000,00 di euro., che utilizza avanzati sistemi per il matching delle figure professionali ricercate."L’acquisto di Meritocracy si inserisce nel filone strategico della nostra crescita nel mondo della digital transformation per il settore della ricerca del personale - ha commentato l’Amministratore Delegato- iniziato con l’avvio del percorso di Open Innovation insieme al nostro partner Mind the Bridge, proseguito poi con la nascita di Shakejob e con l’acquisto della piattaforma Badaplus. Oggi "Meritocracy" rappresenta un’importante opportunità di crescita del nostro business presente e futuro, visto e considerato che ci consentirà un’ulteriore specializzazione nell'ambito della selezione delle nuove professioni digitali, requisito fondamentale per seguire al meglio i nostri clienti. La crescita della cosiddetta Industry 4.0, insieme a quella della digitalizzazione delle aziende, ha fatto aumentare la domanda di personale qualificato in questo ambito e noi, grazie a questa acquisizione vogliamo essere pronti a gestire questa fase, ma anche guardare oltre".Negativo il titolo a Piazza Affari: -1,07%.