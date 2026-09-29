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Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,45%

L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 30.412,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,45%
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,45%, a quota 30.412,29 in apertura.
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