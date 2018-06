Trenitalia, Salone dell'Auto di Torino: viaggi scontati del 30% per Frecce e Intercity

(Teleborsa) -per i clientiappassionati delle quattro ruote che parteciperanno alospitato al Parco Valentino dal, che potranno usufruire di una speciale promozione che consentirà loro di spostarsi sui treni nazionali con ilL’Offertapermette infatti di muoversi sua prezzo ridotto acquistando il biglietto Base dei viaggi sudel giorno precedente la partenza del treno, per gli spostamenti di andata fino al 10 giugno, e per quelli di ritorno dal 6 all’11 giugno. Si può accedere alla promozione attraverso il sito web o la App di Trenitalia, le biglietterie di stazione e le agenzie di viaggio abilitate.- I sociinoltre, avranno la possibilità di visitare in anteprima esclusiva il Salone dell’Auto di Torino nella giornata di mercoledì 6 giugno, dalle ore- Sono 76 i servizi che tracollegano giornalmente Torino con le principali città d’Italia. Un’offerta ricca e capillare per raggiungere il capoluogo piemontese è rappresentata anche dai servizi Trenitalia effettuati quotidianamente dai treni regionali veloci:Con circa 300 treni del servizio ferroviario metropolitano (SFM): Pinerolo e Chivasso, Bra e Alba, Asti, Fossano, Susa e Bardonecchia.