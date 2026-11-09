Turismo, il Gruppo FS alla World Travel Market di Londra

(Teleborsa) - Trenitalia e Busitalia, due società del Gruppo FS Italiane, hanno partecipato al World Travel Market 2026, la più importante fiiera del settore turistico che si tiene a Londra. L'appuntamento offre opportunità di incontro dei principali attori del comparto per fare il punto della situazione.



Tra gli oltre 4mila espositori era presente lo stand di Trenitalia, per presentare l’offerta turistica dei brand Frecciarossa, Intercity e Regionale, insieme a Busitalia e City Sightseeing, che hanno illustrato i principali collegamenti su gomma, i tour di City Sightseeing Italy, i servizi di noleggio e le soluzioni complementari all’offerta ferroviaria di Trenitalia.



Presenti nello stand delle società di Fs Simone Gorini, Direttore Generale di Trenitalia, Francesco Cacciapuoti, Chief Sales Officer Trenitalia e Serafino Lo Piano, AD di Busitalia.



Presso l'Aqua Shard di Londra, si è inoltre tenuto lo scorso 4 novembre un evento strategico dedicato a tour operator e agenzie di viaggio, che ha offerto un'importante occasione di networking e promozione internazionale per presentare l'offerta turistica e i collegamenti ferroviari del Gruppo.



L'evento ha visto la partecipazione straordinaria del Presidente del Gruppo FS Italiane, Tommaso Tanzilli.





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