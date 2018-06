Best Union Company, risultati provvisori dell'OPA Time for Ticket

Best Union Company

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto lasul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni, a partireLa procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto su azioni ordinarie Best Union Company S.p.A. promossa dasi è conclusa oggi (8 giugno). Sono state portate in adesione alla Procedura n. 377.429 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 4,036% del capitale sociale dell'Emittente e al 84,761% delle azioni ordinarie dell'Emittente oggetto della Procedura , per un controvalore complessivo di Euro 1.453.101,65.Pertanto, la partecipazione complessivamente detenuta da Time for Ticket e dalle Persone che Agiscono di Concerto ad esito dell'acquisizione delle Azioni portate in adesione alla Procedura sarà di n. 9.283.065 azioni ordinarie, pari al 99,274% del capitale sociale dell'Emittente., avendo Time for Ticket dichiarato nel Documento Informativo la propria volontà di avvalersene. Il Diritto di Acquisto sarà adempiuto da Time for Ticket riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al corrispettivo della Procedura, ovvero Euro 3,85.