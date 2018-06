Pubblicità, mercato in crescita in aprile. Boom per la radio

(Teleborsa) - Il, chiude il mese di aprile in(+2,6% senza search e social), portando il quadrimestre a +1,8% rispetto allo stesso periodo del 2017. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search e sul social, l’andamento del periodo gennaio - aprile registra un calo dello 0,3%.“Nel mese di aprile il mercato è cresciuto di oltre il 4%. Si tratta di una, che si era chiuso con un marzo in decremento e con un totale sul trimestre di +1% a perimetro allargato" - spiega. "Si è registrato un incremento di circa 30 milioni, 8,6 dei quali apportati dalla tv e quasi 6 milioni dallache in generale continua a guidare la crescita in valore assoluto.che è sfociato in un maggio ancora più livido, fino al "coup de theatre" della formazione del Governo, che forse potrà dare, almeno nel breve periodo, una maggiore tranquillità alle imprese”.Relativamente ai singoli mezzi, lanel singolo mese e chiude il quadrimestre a +0,2%., che ad aprile perdono il -3,1%, consolidando a -7,7% il periodo cumulato gennaio - aprile. Stesso andamento per i, sia nel singolo mese che per il quadrimestre, con cali rispettivamente del -6,1% e -9,3%. Lacontinua l’andamento positivo e, grazie al +18,4% di aprile,: l’incremento del periodo cumulato gennaio – aprile è del 10,1%.