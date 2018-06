La Francia lancia nuove privatizzazioni: da Aeroports de Paris a Engie

(Teleborsa) - Il governo francese sta pensando di lanciare una nuova tornata di privatizzazioni, tra cui la vendita delle proprie partecipazioni detenute ine in, dopo alcune settimane di discussioni.Lo scrive il quotidiano d'oltralpe Les Echos secondo cui unasarà presentataSi tratta del più grande piano di privatizzazione lanciato negli ultimi dieci anni.Una decisione che gravita attorno alla convinzione dell'esecutivo, che lo Stato non dovrebbe essere coinvolto nella gestione delle imprese. Una linea da seguire confermata dallo stessoin un'intervista rilasciata a Les Echos. "Abbiamo preso questa decisione con il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro per fare il miglior uso del denaro francese. Le azioni dello Stato in queste società quotate, rappresentano circa 15 miliardi di euro, che sono oggi immobilizzati e che non consentono di investire per il nostro futuro" - ha detto Le Maire - aggiungendo che l'intenzione del governo è "" ciò permetterà "di essere di nuovo in testa alla competizione globale" e continuare a. "Stiamo passando da una logica gestionale a una logica di investimento nel futuro".