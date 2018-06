ENAV

(Teleborsa) - Ottimo avvio di ottava per, che viaggia in controtrend rispetto al listino milanese con un rialzo dell'1,55% a 4,314 euro.Oggiha migliorato il giudizio sulla società a "overweight" dal precedente "equalweight", alzandone il target price da 4,7 a 4,85 euro.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,342 e successiva a 4,39. Supporto a 4,294.