Barclays non si aspetta sorprese da trimestrali delle assicurazioni. Lima target price su Generali

(Teleborsa) - Barclays crede che l'andamento operativo stabile e una rendicontazione più sintetica lascino poco margine per sorprese significative sugli utili delle compagnie assicurative europee. Gli investitori sono "maggiormente concentrati sugli aggiornamenti strategici di fine anno, auspicando in alcuni casi un "regalo di Natale" anticipato sotto forma di remunerazione del capitale", si legge in una ricerca sul tema.



Nel terzo trimestre, le perdite derivanti da catastrofi naturali dovrebbero risultare più elevate - pur rimanendo entro i budget previsti per i primi nove mesi dell'anno - con un impatto che graverà principalmente sugli assicuratori diretti. Tuttavia, l'assenza di grandi eventi assicurati potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per i riassicuratori, in un contesto di mercato caratterizzato da un allentamento delle condizioni.



Tra i singoli titoli, Barclays ha tagliato il target price su Generali a 29,5 euro per azione dai precedenti 30 euro (raccomandazione Underweight confermata), riflettendo principalmente l'impatto negativo della rivalutazione a prezzi mark-to-market nel terzo trimestre. Il broker prevede un utile operativo nel ramo Danni (P&C) pari a 900 milioni di euro per il terzo trimestre, un periodo che risente di un maggiore impatto delle catastrofi naturali. Nel segmento Life, prevede un utile operativo di 1.063 milioni di euro, trainato principalmente dal rilascio del CSM, pari a 851 milioni di euro.







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