Avio, testato a Kourou con successo il nuovo motore P120C

Avio

(Teleborsa) - Un'attenta messa a punto da parte dei tecnici del centro Spaziale dell'di Kourou, nella Guyana francese, per accertarsi che tutto fosse perfettamente a punto. Oggi, 16 luglio, si è svolto con successo il test del motore a propellente solidoideato e realizzato da Avio. L’esito del test è un passaggio fondamentale verso la realizzazione dei lanciatori europei di nuova generazione Vega-C e Ariane 6., azienda italiana leader nell'industria aerospaziale e quotata alla, ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo del P120C, il più grande motore monolitico a propellente solido al mondo ad essere costruito in fibra di carbonio, proprio negli stabilimenti Avio di Colleferro, vicino Roma., Amministratore Delegato di Avio Spa ha commentato: "Il successo del test del P120C è un passo fondamentale nei programmi di sviluppo dei nuovi lanciatori europeiin vista dei voli inaugurali, previsti rispettivamente nel 2019 e 2020., frutto di una radicale innovazione, combinata con oltre 30 anni di esperienza nella propulsione solida grazie alla cooperazione tra Avio e ArianeGroup".P120C, totalmente, ha un peso di circa 8 tonnellate e ha una capacità di carico pari a 142 tonnellate di propellente. Negli oltre due minuti di tempo della combustione del propellente solido è in grado di generare una spinta media che equivale a quella di 15 motori per aerei passeggeri di nuova generazione.Il P120C sarà utilizzato come booster nella configurazione dei lanciatori, oltre ad essere impiegato come primo stadio del nuovo lanciatore Vega-C. A regime si prevede una produzione di 35 motori all'anno nello stabilimento Avio di Colleferro, a sud di Roma.