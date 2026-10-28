Avio, nuovo ordine da oltre 55 milioni di euro con MBDA in Francia
(Teleborsa) - Nell'ambito del contratto quadro già in essere con MBDA in Francia, Avio ha firmato un ordine di produzione per la fornitura di motori a propellente solido e relative superfici aerodinamiche per il sistema di difesa ASTER 30, per un controvalore di oltre 55 milioni di euro. L'ordine si svilupperà su un triennio produttivo.
La firma di questo nuovo ordine conferma il ruolo strategico di Avio nella difesa europea, in collaborazione con il Gruppo MBDA, rafforzando il contributo con un "incremento continuo senza precedenti di capacità produttiva in risposta alla domanda crescente", si legge in una nota.
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