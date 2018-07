Rinnovabili, K.R.Energy riceve offerte vincolanti per cessione impianti

(Teleborsa) - Ladi K.R.Energy ha ricevuto offerte vincolanti per la cessione degli asset relativi a:ad acqua fluente, denominate "Lucchio" da 7,2 MW e "Saltino" da 2 MW situate in Provincia di Pistoia (Toscana) e Modena (Emilia Romagna); eubicati in provincia di Bari (Puglia) da 1 MW ciascuno.Ciò rientra nelle linee strategiche del Gruppo, che prevedono la dismissione di tutte le attività relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili detenute nel ramo Energy Solutions,Le offerte che verranno sottoposte all’esame del Consiglio di Amministrazione di Tolo Energia prevedono un Equity Value complessivo per i predetti asset compreso tra Euro 11.670 migliaia ed Euro 11.750 migliaia.K.R.Energy fa sapere inoltre che tenuto conto anche della sottoscrizione dell’accordo preliminare relativo alla cessione del 100% del capitale di Italidro S.r.l. a fronte di un corrispettivo di Euro 2.800 migliaia, al lordo delle eventuali rettifiche, prosegue, nei tempi previsti, il programma di dismissione degli asset del ramo Energy Solutions ritenuti non più strategici, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. a fine giugno 2017; le importanti risorse rinvenienti dalle cessioni saranno utilizzate, secondo una logica più sinergica, a supporto dei piani di espansione e sviluppo nella filiera degli accumulatori elettrici.Tolo Energia S.r.l. detiene il 100% di Idroelettrica Tosco Emiliana S.r.l., proprietaria degli asset idroelettrici, e il 50.98% di Murge Green Power S.r.l., proprietaria degli asset fotovoltaici.Il Gruppo nell'operazione è assistito dall’advisor finanziario Molino Facchinelli Zerbini & Partners e dallo Studio legale Watson Farley & Williams.