Andamento negativo per il settore beni di consumo italiano (-1,49%), in forte calo Ferrari

Comparto dei beni di largo consumo

indice EURO STOXX

FTSE Italia Consumer Goods

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

grande capitalizzazione

Ferrari

Fiat Chrysler

Brembo

media capitalizzazione

Piaggio

De'Longhi

Technogym

Immsi

Doria

Centrale del Latte D'Italia

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 137.675,94, in calo dell'1,49% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 382,88, dopo aver avviato la seduta a 383,69.Tra le azioni italiane adell'indice beni di consumo, a picco, che presenta un pessimo -4,05%.Sensibili perdite per, in calo del 2,52%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Tra i titoli adel comparto beni di consumo, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,93%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,40%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.Tra ledi Piazza Affari, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,41%.Si concentrano le vendite sulla, che soffre un calo dell'1,88%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,75%.