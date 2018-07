Italiani malati di cybercondria: più della metà pronto a chattare il medico per un consulto

(Teleborsa) - Prenotare online voli, hotel e ristoranti è ormai una consuetudine per la maggior parte degli italiani, ma l’utilizzo delle App si sta allargando anche ad altri settori, come quello della salute. Secondo una stima di Dottori.it, sito e App che in Italia si occupa della prenotazione di visite mediche specialistiche,Un'indagine condotta su un campione di oltre 1.000 utenti evidenzia che sta prendendo piede la cosiddetta cybercondria, ossia l’istinto di affidarsi a internet per una diagnosi medica:. Non solo, dal questionario è emerso anche, durante le vacanze o in occasione di viaggi di lavoro.Nel processo di digitalizzazione si scopre che il desiderio degli italiani è quello di accelerare il consulto medico,. Un utente su cinque poi sarebbe pronto a contattare i dottori con messaggi vocali e videochiamate.Oltre agli strumenti digitali, assumono sempre più rilevanza le recensioni online degli altri pazienti, che si stanno sostituendo alle referenze che un tempo spettavano al passaparola fra amici e parenti:. Il 51% di chi ha risposto al questionario ha inoltre detto di attribuire alle recensioni molta importanza.Se il 45% degli intervistati prenota già in rete le sue visite mediche, per quanto riguarda la questione economica. Considerando che la possibilità di risparmiare non viene mai trascurata, al punto che il 34% dei pazienti dice di guardare con attenzione alle convenzioni (aziendali o con assicurazioni private) disponibili negli studi medici.