Maire Tecnimont chiude i conti del semestre con una crescita a doppia cifra

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, che chiude il primo semestre con un forte aumento dei ricavi e della redditività, grazie al robusto portafoglio ordini. L’a 59,9 milioni.a 1.830,6 milioni, grazie all’evoluzione dei progetti nel portafoglio ordini. Con i nuovi ordini acquisiti nel primo semestre pari a 1.536,7 milioni, ilal 30 giugno 2018 è pari aIl, una misura del margine industriale che esclude i costi generali ed amministrativi e le spese in ricerca, è pari a 138,1 milioni, in, mentre il margine di Business è pari al 7,5%.A livello di redditività, l’è pari a 100,3 milioni, inrispetto al dato rettificato del 2017, mentre il Risultato Operativo () è pari a 96 milioni, inrispetto al dato rettificato del 2017.Laal 30 giugno 2018 (al netto del debito in Project Financing sopra menzionato) mostra, rispetto al 31 dicembre 2017 quando era pari a 108 milioni.Quanto all'Outlook, la compagnia prevede per il secondo semestre volumi di produzione e marginalità "in linea" con quelli espressi nel primo semestre, alla luce dell’elevato livello di portafoglio ordini esistente. "Il contesto di mercato è previsto rimanere sfidante" - si sottolinea - ma sui può ancora "prevedere il mantenimento di un elevato livello di portafoglio"