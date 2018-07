Sotto la parità il comparto alimentare a Piazza Affari (-0,69%)

indice del settore alimentare italiano

EURO STOXX Food & Beverage

FTSE Italia Food & Beverage

settore Alimentare europeo

listino principale

Campari

listino milanese

Parmalat

Enervit

Massimo Zanetti Beverage

Doria

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa l', mentre l'consolida i prezzi della vigilia.Ilha aperto a quota 83.706,52, in calo dello 0,69% rispetto alla chiusura precedente, con ilche vale 593,01, dopo aver iniziato gli scambi a 594,63.Nel, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.Tra le medie imprese quotate sul, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,55%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,29%.Soffre la, che evidenzia una perdita dell'1,15%.