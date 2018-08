Dazi, Stati Uniti: tariffe più che raddoppiate su 200 mld di import cinese

(Teleborsa) - Non si placa la sete di dazi diche continua la sua guerra commerciale sopratutto nei confronti della Cina. Come preannunciato da indiscrezioni di ieri 1° agosto , arriva un nuovo round di dazi più che raddoppiati. Nella notte l'Ufficio del Rappresentante commerciale dellaguidato dal protezionistaha emesso un comunicato che annuncia formalmente la richiesta del Presidente Trump di alzare dal 10% al 25% le sanzioni su 200 miliardi di import cinese."Il 18 giugno, il Presidente mi ha ordinato di identificare 200 miliardi di dollari di beni cinesi per tariffe aggiuntive al 10%, in risposta alla decisione della Cina di causare ulteriori danni agli Stati Uniti.Questa settimana, il Presidente ha dichiarato che imporrà l'aumento del livello proposto del dazio addizionale dal 10 al 25%"L'amministrazionecontinua a sollecitare la Cina a fermare le sue pratiche sleali, aprire il suo mercato e impegnarsi in una vera competizione di mercato. Siamo stati molto chiari riguardo ai cambiamenti specifici che la Cina dovrebbe intraprendere. Purtroppo, invece di cambiare il suo comportamento dannoso, la Cina si è vendicata illegalmente contro lavoratori, agricoltori, allevatori e imprese degli Stati Uniti", conclude la nota della