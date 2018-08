Redditi e consumi, Italia Cenerentola dell'Area euro

(Teleborsa) - La ripresa dell'economia non sembra aver fatto decollare i, cheSecondo quanto emerso nell'ultimo Bollettino della Banca Centrale Europea, a dieci anni dall'inizio della grande recessione,(ma anche in Spagna),, Germania e Francia."Se in alcuni grandi Paesi dell'Area si sono registrati forti cali dei consumi correlati alla Grande recessione e alla crisi del debito sovrano (ad esempio in Italia e in Spagna), altri Paesi (ad esempio Germania e Francia) sono stati meno interessati da tale fenomeno.rispetto al periodo a essa precedente. Per contro," sottolinea l'Eurotower, precisando però cheA partire da questa data, dove gli effetti della recessione erano stati i più accentuati in assoluto.Analogo discorso per inonostante gli incrementi generalizzati,in alcuni Paesi rimangono significativamente al di sotto dei livelli registrati prima del 2008.