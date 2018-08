Genova choc, crolla viadotto autostrada A10 dentro la città. Almeno 30 morti

Atlantia

(Teleborsa) -, dove è, trascinando veicoli e persone assieme alle macerie per oltre 100 metri d'altezza. Si tratta del, lo svincolo situato sul fiume Polcevera, proprio dentro la città.Le due carreggiate sono precipitate per un, trascinandoed abbattendosi sulle costruzioni sottostanti. Un crollo forse aggravato come di consueto dalla presenza di numerosi mezzi pesanti fermi prima dello svincolo.Si ritiene che vi siano, con un bilancio destinato inevitabilmente ad aggravarsi, mentre sono al lavoro i soccorsi, che stanno verificando l'accaduto e la presenza di vittime., che ha lo stabilimento proprio sotto il Ponte Morandi, ma non nella zona della campata interessata al crollo. Il gruppo, che è il più grande produttore al mondo di turbine per centrali elettriche ha 3.400 dipendenti ed al momento era chiuso per ferie.Il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture,ed ha detto di essere "in stretto contatto" con la società Autostrade e con il viceministro Rixi.Frattanto, in Borsa il titolo(Autostrade) cola a picco del 6%.(foto ANSA di Luca Zennaro)