eVISO potenzia rete di vendita con nuove figure ad Alessandria e Genova

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha comunicato ilnel canale diretto luce e gas, attraverso l'inserimento di due nuove figure commerciali ad Alessandria, in Piemonte, e tre a Genova, in Liguria.La scelta di potenziare la rete di vendita diretta è in linea con la strategia di crescita aziendale, che prevede un rafforzamento progressivo del canale diretto attraverso l'ampliamento della presenza sul territorio. La rete vendita nel canale diretto di eVISO ad oggi conta, attivi in prevalenza nelle provincie di Cuneo, Torino e Imperia."In questo ultimo esercizio abbiamo accelerato sulla crescita commerciale sia rafforzando le zone storiche come la provincia di Cuneo e Torino, sia aprendo nuove zone come la provincia di Imperia e ultimamente la provincia di Alessandria e Genova - ha dettodi eVISO - Con oltre 28 commerciali attivi sul territorio ad oggi, e significativi ingressi nei prossimi mesi, sono fiducioso di poter continuare ad estendere l'offerta eVISO su nuove zone in cui la nostra proposta sia attrattiva per il tessuto locale".