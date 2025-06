Immobiliare, Milano resta la più veloce per vendere casa (2,9 mesi): ma i tempi si allungano del 7%

(Teleborsa) - Come lo scorso anno,si conferma la città italiana dove le case si vendono in media più velocemente, in 2,9 mesi. Tuttavia, nel capoluogo lombardo ilè aumentato del 7% circa in 12 mesi, considerato che nel 2024 si attestava sui 2,7 mesi. Guardando all’Italia nel suo complesso, invece, il tempo medio di vendita di un immobile ammonta attualmente a 5,2 mesi, dato pressoché stabile (-0,6%) rispetto a un anno fa.Sono queste alcune delle evidenze tratte dall’ultima ricerca di, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha fotografato le tempistiche medie di vendita degli immobili su Immobiliare.it e in 20 città della nostra Penisola.Se Milano, come anticipato, mantiene la testa della classifica, rispetto a 12 mesi fascavalca siachee agguanta il secondo posto, con 3,4 mesi medi. Il capoluogo emiliano romagnolo, pur passando in un anno da 3,3 a 3,6 mesi medi, conserva comunque la terza piazza e viene raggiunto da, che ha sperimentato una diminuzione dei tempi di vendita da 3,8 a 3,6 mesi nell’ultimo anno., invece, scala in quarta posizione, con un rialzo del time to sell del 12% circa in un anno (da 3,3 a 3,7 mesi). Anche aper completare una vendita servono mediamente 3,7 mesi. Le ultime tre città a rimanere sotto i 4 mesi medi sono(3,8 mesi),, entrambe con 3,9 mesi.Sono tutte al Sud Italia le 3 città che presentano i tempi medi di vendita più lunghi:è al terzultimo posto con 5 mesi esatti, ma fanno peggio siache, appaiate in ultima posizione con 5,6 mesi medi.Ben 8 città presentano un time to sell che rimane: si tratta di Torino (4,1 mesi), Brescia, Parma e Cagliari - che formano un trittico a 4,4 mesi - Genova (4,5 mesi), Palermo (4,6 mesi), Venezia e Bari – appaiate a 4,7 mesi medi.Rispetto al 2024,è il comune che ha registrato la riduzione maggiore del time to sell, passando da 5,5 a 4,7 mesi, mentre, all’opposto, ha sperimentato l’incremento più significativo, da 4,3 a 5 mesi medi. Aumenti rilevanti, oltre a quelli già citati di Bologna e Firenze, si sono verificati anche a Parma (da 3,9 a 4,4 mesi) e Napoli (da 3,6 a 3,9 mesi). Un decremento sostanzioso, invece, nonostante le tempistiche rimangano le più alte tra quelle delle città oggetto di questo studio, è quello di Messina, che è scesa da 6 a 5,6 mesi.Nel resto dei comuni, in linea con il dato Italia, il time to sell ha mostrato una certa stabilità, con scostamenti di massimo un mese, verso l’alto o verso il basso, nella maggioranza dei casi. Bergamo è l’unica città che non ha subito alcuna variazione, con 3,9 mesi sia nel 2024 che nel 2025.Se si amplia, però, il periodo di analisi, confrontando la situazione attuale con quella del, ecco che le variazioni aumentano in modo rilevante. Infatti, in tale arco temporalequasi ovunque, in alcuni casi con valori anche superiori al 20%. A Padova il time to sell si è abbassato del 27% (da 5,1 a 3,7 mesi), mentre a Brescia del 24% (da 5,8 a 4,4 mesi) e a Verona quasi del 22% (da 4,6 a 3,6 mesi).Tra i, da evidenziare le forti discese di Roma (-19%, da 4,2 a 3,4 mesi) e Bari (-17,5%, da 5,7 a 4,7 mesi). Decrementi in doppia cifra anche a Palermo (-15%, da 5,4 a 4,6 mesi) e Genova (-13,5%, da 5,2 a 4,5 mesi), mentre Milano ha sperimentato una diminuzione del 9%, passando dai 3,2 mesi del 2021 ai 2,9 attuali. In generale, il trend della nostra Penisola rivela un -4% circa, da 5,4 a 5,2 mensilità medie.Nonostante la tendenza in discesa del time to sell negli ultimi 4 anni, si notano comunque alcune eccezioni: a Firenze e Napoli, per esempio, non si riscontrano variazioni, con valori, anche nel 2021, identici a quelli attuali, rispettivamente di 3,7 e di 3,9 mesi. I tempi di vendita sono addirittura aumentati in due casi: a Taranto si è passati da 5,4 a 5,6 mesi (+4%) ma ancora più sorprendente è il caso di Bologna che, con una crescita del 9%, è transitata da 3,3 a 3,6 mesi."Il time to sell è uno degli indicatori più strategici per valutare il dinamismo e la liquidità del mercato immobiliare in un dato contesto storico – afferma, Chief Strategy Officer di Immobiliare.it Insights – La sua costante riduzione negli ultimi anni in Italia evidenzia un sistema in cui domanda e offerta si incontrano con maggiore efficienza, un dato che interessa da vicino chi valuta operazioni di investimento nel real estate. Tuttavia, anche in mercati maturi come quelli di alcune grandi città, negli ultimi 12 mesi si sono registrati aumenti dei tempi di vendita degli immobili proposti su Immobiliare.it, spesso dovuti a un disallineamento tra il prodotto offerto e quello richiesto, ovvero sempre più spesso un immobile ristrutturato, come recentemente evidenziato anche dal sondaggio che abbiamo realizzato con la consulenza di Google".