Germania, lo Zew indica un miglioramento dell'economia

(Teleborsa) - Migliorano un po' le aspettative di crescita dell'economia tedesca. Ad agosto, l'indice, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, si porta a -13,7 punti rispetto ai -24,7 di luglio. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta migliore delle attese degli analisti che avevano stimato si attestasse a -16,4 punti."Il recente accordo sulla controversia commerciale tra l'UE e gli Stati Uniti ha portato a un notevole aumento delle aspettative per la Germania e, in misura minore, per l'Eurozona. Tuttavia, le prospettive economiche per la Germania sono ora significativamente meno favorevoli rispetto a sei mesi fa ", ha commentato il professor, presidente ZZEW.L'indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale è salito a 73,1 punti (73,4 punti nel mese precedente).L'indice del clima relativo alla Zona Euro parallelamente è sceso di 6,2 punti a 32 punti.