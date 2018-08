Pesante il comparto media dell'Italia (-1,63%), flessione scomposta per Mediaset

settore Entertainment & Media

(Teleborsa) - Crolla il, che fa peggio dell'andamento piatto dell'Ilha aperto a quota 11.019,84 scivolando dell'1,63%, rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità l'che si ferma a quota 231,66, dopo aver esordito a 231,67.Tra ledi Piazza Affari dell'indice media, in forte ribasso, che mostra un disastroso -3,94%.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,59%.Calo deciso per, che segna un -1,43%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.