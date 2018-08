Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/08/2018

(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto

Giornata poco mossa per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 15 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro contro Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 124,771. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 127,251 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 123,945.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)