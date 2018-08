Mercati positivi su nuovi negoziati USA-Cina. A Milano cade Atlantia, perde oltre il 20%

Atlantia

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

alimentare

costruzioni

viaggi e intrattenimento

utility

beni industriali

Unipol

Campari

Brembo

Buzzi Unicem

STMicroelectronics

Banco BPM

Aeroporto di Bologna

Diasorin

Interpump

Beni Stabili

ASTM

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità, sulla scia dei nuovi negoziati USA-Cina sul commercio A Piazza Affari, si registra in particolare la pressione ribassista sul titoloche non riesce a fare prezzo e mostra un calo teorico del 23,53%. Sulle azioni del Gruppo proprietario di Autostrade per l'Italia pesa il crollo di una parte del viadotto Morandi sull'autostrada A10 , ma soprattutto l' annuncio del premier Conte dell'intenzione del Governo di procedere con la revoca della concessione Sul mercato Forex, leggera crescita dell', che sale a quota 1,137. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,23%.Sale lo, attestandosi a 284 punti base, con un incremento di 12 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,15%.composta, che cresce di un modesto +0,21%., segna un +0,22% eun +0,27%., si muove sotto la parità il, che scende a 20.793 punti, con uno scarto percentuale dello 0,54%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,03%) e(+0,51%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,34%),(-0,83%) e(-0,66%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,41%),(+1,35%),(+1,14%) e(+0,95%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,07%. Tra le banche, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,90%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,07%),(+0,68%),(+0,60%) e(+0,54%). Scivola dell'8,3% invece