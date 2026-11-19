Seduta positiva per i mercati europei: a Piazza Affari vola Saipem, bene il tech

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB .



L' Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,29%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 83,24 dollari per barile.



Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,90% a quota +103 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,42%.



Tra i listini europei piccolo passo in avanti per Francoforte , che mostra un progresso dello 0,37%, pensosa Londra , con un calo frazionale dello 0,23%, e composta Parigi , che cresce di un modesto +0,28%.



Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,84%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 53.286 punti.



In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,63%); sulla stessa tendenza, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,88%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Saipem , con un importante progresso del 7,29%.



In evidenza Technoprobe , che mostra un forte incremento del 5,42%.



Svetta STMicroelectronics che segna un importante progresso del 4,81%.



In luce Prysmian , con un ampio progresso del 2,73%.



Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su Campari , che prosegue le contrattazioni a -1,66%.



Tentenna Snam , con un modesto ribasso dell'1,15%.



Giornata fiacca per Telecom Italia , che segna un calo dell'1,14%.



Piccola perdita per Nexi , che scambia con un -0,99%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Juventus (+6,61%), WIIT (+4,96%), Carel Industries (+3,56%) e Technogym (+2,95%).



Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su Gens Aurea , che prosegue le contrattazioni a -11,30%.



Vendite a piene mani su MFE A , che soffre un decremento del 3,95%.



Seduta negativa per MFE B , che mostra una perdita del 3,80%.



Sotto pressione BFF Bank , che accusa un calo del 2,85%.

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