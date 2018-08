Andamento positivo per l'indice delle aziende sanitarie (+1,24%), seduta effervescente per Diasorin

Comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

FTSE Italia Health Care

comparto sanitario dell'Area Euro

Ftse MidCap

Diasorin

Eukedos

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 159.035,56 in guadagno dell'1,24%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilha chiuso a 816,57, dopo aver avviato la seduta a 809,14.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 7,31%.Tra ledi Piazza Affari, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,97%.