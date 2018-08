Si è mosso in territorio positivo il comparto alimentare a Piazza Affari (+2,45%), si concentrano gli acquisti su Campari

indice del settore alimentare italiano

EURO STOXX Food & Beverage

FTSE Italia Food & Beverage

listino principale

Campari

mid-cap

Parmalat

bassa capitalizzazione

Massimo Zanetti Beverage

(Teleborsa) - Mette il turbo l'che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell', che mostra un timido +0,23%, e chiude a quota 601,14.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 2.116,58 punti, dopo un inizio di giornata a quota 86.752,35.Nel, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,84%.Tra leitaliane, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un misero +0,71%.Tra i titoli adell'indice alimentare, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,03%.