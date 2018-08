Brillante il settore automotive dell'Italia (+1,65%), si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler

comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

grande capitalizzazione

Fiat Chrysler

Ferrari

Ftse SmallCap

Sogefi

Landi Renzo

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l'in lieve salita, con un guadagno di 1,78 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 502,53.Intanto ilguadagna l'1,65%, dopo un inizio di giornata a 196.562,2.Tra le azioni italiane adell'indice automotive, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,66% sui valori precedenti.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,16%.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,02%.Composta, che cresce di un modesto +0,63%.