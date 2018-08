In vendita l'indice del settore costruzioni italiano (-0,96%), andamento negativo per Salini Impregilo

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Andamento depresso per il, nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'Ilsi attesta a 31.256,02 al di sotto di 301,78 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio ilche migliora dello 0,40%, dopo un inizio di seduta a quota 434,59.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 3,31%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,71%.Tra ledi Milano, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,97%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,10%.