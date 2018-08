L'indice dei servizi di consumo italiano chiude in alto (+1,65%), guizzo positivo per Juventus

comparto servizi di consumo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 421,26 punti, archiviando la giornata a quota 25.991,99.L'intanto guadagna 3,25 punti, dopo un incipit a quota 382,22.Tra i titoli del, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,68%.Tra i titoli adell'indice servizi di consumo, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 16,41%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,42% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,20%.Tra i titoli adel comparto servizi di consumo, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 7,42%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,04% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,57%.