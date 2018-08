Privatizzazioni, Di Maio frena sulla vendita della RAI

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico e vicepremier,, ha affrontato più volte in questi giorni il tema delle, da cui prende parzialmente le distanze, anche da quella della TV pubblica., che era un punto del programma del Movimento 5 Stelle nel 2009, affermando cheper cederla, perché. Lo ha detto il leader del movimento in una intervista a Forbes, spiegando che "qualora lo si volesse fare, c'è bisogno di renderla competitiva, cioè di renderla un prodotto appetibile".ha detto Di Maio, dando anche una visione futurista dell'iche "si sta spostando sul web" e sarà. Lo ha confermato il vicepremier parlando della questione del Ponte di Genova , che afferma "non lo può ricostruire Autostrade"., ha aggiunto il vicepremier, concludendo che "nel governo nessuno vuole ridare ai Benetton le autostrade italiane".Sulla, invece, Di Maio non si esprime con chiarezza. Il leader dei pentastellatiperché non ci devono mettere i soldi i contribuenti, ma afferma che. Un qualcosa incompatibile con un interesse di altri vettori, ma che forse in qualche modo sembrerebbe avallare i rumors relativi al rientro dello Stato con l'ausilio delle FS